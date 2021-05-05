В Новосибирске ищут 35-летнюю девушку в белой куртке, размахивающую руками

В Новосибирске ищут 35-летнюю Юлию Колоскову. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Новосибирске ищут 35-летнюю Юлию Колоскову. Девушка пропала во время прогулки днем 4 мая: она имеет особенности психологического развития, и обычно на улицу выходит только в сопровождении кого-нибудь из родных, однако в этот раз на улице она оказалась одна. Сейчас о местонахождении сибирячки ничего не известно.

— Приметы: рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы, зеленые глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск». — На момент своего исчезновения девушка была одета в белую куртку с капюшоном, черные спортивные штаны с серыми лампасами, белые кроссовки и белые носки. Девушка может размахивать руками.

Поисковики отмечают, что в городе сибирячка не ориентируется. Девушка сможет назвать свое имя, но вряд ли назовет свой домашний адрес.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Юлия или вы просто видели ее на улице, сразу же сообщите об этом по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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