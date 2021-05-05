На улице Станционная закроют движение для грузовиков с 17 мая

С 17 мая ограничат движение большегрузов на улице Станционная. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Новосибирске с 17 мая ограничат движение большегрузов на улице Станционная. Об этом сообщили в мэрии города.

— С семи часов утра до девяти часов вечера на участке улицы Станционной от площади Труда до пересечения с улицей 2-й Станционной вводится временное ограничение движения грузовых автомобилей и составов транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны, — пояснили в мэрии.

В администрации города отметили, что на этом участке дороги для водителей поставят специальные знаки и щиты, где будет сообщаться об ограничениях. Такие меры принимаются в связи с работами по строительству четвертого моста через Обь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.