Инженер из Новосибирска вспомнил, как встретил победный май в бийском запасном полку. Фото: «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области» .

Василий Никанорович Горемыкин — 94-летний сибиряк, известный инженер и автор ряда изобретений, родился в Бийске в 1927 году. В 1944 году его призвали в армию, а в январе 1945 он попал в команду летчиков Шебалинского района. Здесь он служил в 13-м отдельном полку связи в Бийске. По словам Василия Никаноровича, это был учебный запасной полк, в котором готовили специалистов по наведению проводной связи. Об этом сибиряк рассказал изданию «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области».

Как вспоминает инженер, младший командный состав полка состоял из фронтовиков, которых не могли направить в действующую армию по состоянию здоровья. После лечения в госпиталях им нужно было набираться сил в тылу, параллельно обучая молодых призывников. Василий Никанорович также отметил, что он хорошо учился, а еще любил полевые занятия. А самым скучным занятием для военного было мытье казарм. Затем, по воспоминаниям сибиряка, война наконец закончилась и солдаты услышали заветные слова Левитана.

— У ворот встречали наших офицеров криками «ура!». Подбрасывали их вверх. Днем полк вывели на площадь Бийска, читали какие-то приказы, говорили речи, стреляли из ракетниц. Они очень красиво горели на фоне голубого неба. А потом пошли поезда-теплушки с первыми демобилизованными фронтовиками. Нашу роту направили для встречи воинов. Прибыл поезд. Воины высыпали шумной толпой с чемоданами, мешками, сумками. Нас распустили для близкого общения с ними. Один парень хвастался, сколько он везет наручных часов: поднимал штанины — там навязаны часы, закатывал рукава — там часы до локтей, как мясо на шашлычной палочке. Много было мужиков с трофейными аккордеонами. У меня осталось какое-то стыдливое воспоминание об этой барахолке. Многие миллионы лежат в земле, и мой отец, и мои двоюродные братья, а тут какое-то хвастовство награбленным, — поделился воспоминаниями Василий Горемыкин.

Известно, что после того, как война закончилась, Василий Никанорович продолжил служить в армии. Кроме того, он окончил годичные офицерские курсы по подготовке техников наземных радиолокационных устройств. После чего он уехал в Новосибирск и начал здесь строить свою жизнь.

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