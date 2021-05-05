Пробки на вечер в Новосибирске 5 мая 2021 года: на Восходе не проехать

Рассказываем про пробки на вечер в Новосибирске 5 мая 2021 года
Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Пробки на вечер в Новосибирске 5 мая 2021 года образовались на обоих именах. Согласно данным портала Яндекс.Карты, сейчас загруженность городских дорог составляет 6 баллов.
На правом берегу заторы образовались на таких улицах как Фабричная, Большевистская, Восход, Ипподромская, Кирова, Октябрьская магистраль, Максима Горького, Коммунистическая, Советская, Военная, Пролетарская, Дуси Ковальчук и Тайгинская.
Загруженность городских дорог составляет 6 баллов. Фото: https://yandex.ru/maps
На левом берегу проехать трудно по таким улицам как Станционная, проезд Энергетиков, Станиславского, Широкая, Котовского, Ватутина, Блюхера, Титова, Невельского, Немировича-Данченко, Троллейная и Петухова.
По Димитровскому, Октябрьскому и Бугринскому мосту движение свободное.
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