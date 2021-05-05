«Ростелеком. Лицей» в Сибири: больше курсов и больше абонентов

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

За первый квартал 2021 года число абонентов сервиса в сибирских регионах выросло на 15 процентов по сравнению с предыдущим годом. Больше всего пользователей портала теперь в Новосибирской области, на втором месте - Алтайский край, на третьем - Кемеровская область. При этом самый активный прирост за три месяца отмечен в Омской области и Красноярском крае: здесь количество «лицеистов» увеличилось на 29 и 28 процентов соответственно.

Цифровой образовательный сервис «Лицей» от «Ростелекома» - это онлайн-помощник в учебе. В сервисе доступны видеоуроки по школьной программе с 1 по 11 класс, включая эксклюзивные курсы преподавателей ведущих образовательных учреждений России. На платформе школьники могут повторить пропущенные темы, разобраться со сложным домашним заданием, закрепить знания в интерактивной форме, а также подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ.

Весной этого года в сервисе появились новые обучающие курсы по физике, химии и науке о данных. Авторские уроки по физике помогут ученикам 7-11 классов разобраться в теории через решение практических задач. Курс по химии включает азы школьной программы и будет интересен даже тем, кто еще не изучает этот предмет. Модуль, посвященный цифровым технологиям, позволит ученикам лучше понять современную диджитал-среду.

- Курс о данных разработан специалистами «Ростелекома» не случайно, потому что будущее - за умными технологиями. Прослушав лекции, школьники будут лучше разбираться в устройстве цифрового мира. Они поймут, как использовать большие данные, познакомятся с искусственным интеллектом и узнают о машинном обучении, - уточнил Александр Бойкиня, заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» - директор по работе с массовым сегментом.

Занятия на платформе проходят в привычном онлайн-формате, так что для начала урока необходим только доступ в интернет. Здесь нет звонков и замечаний за опоздание: время для учебы можно выбирать самостоятельно и учиться только тогда, когда удобно. Подробнее о сервисе «Лицей» можно узнать на сайте и по телефону 8-800-350-03-35.