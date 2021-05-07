В Новосибирске таксист изнасиловал пассажирку

Полиция отыскала таксиста, надругавшегося над девушкой.
В Ленинском районе таксист изнасиловал пассажирку: об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.
— Инцидент произошел 30 апреля. Девушка находилась в машине, когда водитель на нее напал, — рассказал источник КП-Новосибирск.
После случившегося девушка написала заявление в полицию. Правоохранители уже нашли таксиста, расследование продолжается.
Напомним, что в апреле таксист с ножом изнасиловал пассажирку на трассе под Новосибирском. Девушка написала на него заявление в полицию. По версии пострадавшей, водитель свернул с трассы в лес и, угрожая ножом, ее изнасиловал.
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