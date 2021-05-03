Под Новосибирском сторож погиб в строительном вагончике из-за обогревателя

Пожарным на ликвидацию огня потребовалось 45 минут. Фото: Алена МАРТЫНОВА

63-летний мужчина погиб во время пожара в строительном вагончике в Искитиме. Трагедия произошла в ночь на 3 мая на территории пункта приема металлолома на улице Советская.

- Огонь уничтожил строительный вагончик, внутри сгорели стены, мебель и личные вещи. На ликвадацию огня потребовалось более 45 минут, - сообщили в областном МЧС.

Сейчас выяснением всех обстоятельств случившегося занимаются следователи:

- Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с обогревателем. Следователи провели осмотр места происшествия, по результатам проверки будет принято решение, - прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

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