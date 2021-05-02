Погода в Новосибирске на 2 мая 2021 года: в городе ожидается тепло и солнце

В течение дня будет светить солнце. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Новосибирске на 2 мая 2021 года обещает быть теплой и солнечной. Такой прогноз дают синоптики «Западно-Сибирского УГМС».

— Днем 2 мая столбики термометров поднимутся до +13...+15 градусов, к вечеру температура воздуха составит +5...+7 градусов. В области температура поднимется до +21 градуса. Осадков не ожидается. Ветер будет дуть западный со скоростью от 6 до 11 метров в секунду, — сообшают метеорологи.

По данным сайта «Яндекс. Погода» днем термометры покажут +9...+13 градусов, а к вечеру станет прохладнее. Столбики термометров опустятся до +7...+8 градусов. Ветер подует западный со скоростью до 4 метров в секунду. Атмосферное давление составит 758-760 миллиметров ртутного столба.

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