«Зачем вы ребенка втягиваете?»: новосибирец снял на видео, как женщина попрошайничает в метро

Женщина стояла возле входа в метро. Фото: скриншот из видео.

Сибиряк стал свидетелем попрошайничества в новосибирском метро. Об этом он рассказал в социальных сетях.

— На входе на станцию метро «Площадь Маркса» через ТЦ «Версаль» я стал свидетелем того, как какая-то женщина вместе с маленькой девочкой занимались попрошайничеством. После разговора с ней я отправился к пропускному пункту и попросил контролера вызвать полицию, — рассказал мужчина в группе Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

По словам сибиряка, когда полиция подошла к тому месту, но женщины уже не было. Мужчина собирается писать заявление в полицию.

В комментариях новосибирцы тоже были не в восторге от увиденной картины:

— Зачем вы ребенка втягиваете?

— Лучше бы к труду приучали.

— Да таким по городу много.

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