В Новосибирской области ищут родных погибшего бойца советской армии. Фото: "ЧС-инфо"//Удмуртская РМОО "Долг".

Участники поискового отряда Удмуртской молодежной общественной организации «Долг» пытаются найти в Новосибирской области родных погибшего солдата Великой Отечественной войны. Родственники младшего сержанта Филатова Михаила Ивановича могут проживать в деревне Усть-Тула Ояшинского района: сюда его мать уехала во время войны из Ленинградской области. Останки бойца обнаружили еще в сентябре 2019 года.

— С утра 18 сентября 2019 года все были настроены на работу, которую вели в районе речки Лезне, но не знали еще, сколько бойцов лежит в обнаруженной ячейке. Бойцы лежали на сухой возвышенности. А после обеда с этого раскопа раздалось звонкое «Ура!». Один из участников отряда нашел капсулу-медальон, а в ней письмо, написанное карандашом. В медальоне была записка, но сперва имени и фамилии не было видно. А уже вечером выяснилось, что наши опытные поисковики развернули вкладыш, и стало известно, что боец, которого мы нашли по фамилии Филатов, из Новосибирской области. А записка — это фрагмент письма его матери. Удалось прочитать «Ты нам, сынок, не одно письмо пиши, а несколько, что бы мы получили точно», — рассказал изданию «ЧС-инфо» председатель «Долга» Фаиль Ибрагимов,

С помощью базы «ОБД-Мемориал» получилось установить полные данные погибшего при обороне Ленинграда сержанта. Выяснилось, что он родился в 1923 году, в Ленинградской области в деревне Пчева. В советскую армию его призвали в 1943 Киришским РВК Ленинградской области. Был младшим сержантом 281 стрелковой дивизии, а погиб 24 февраля 1943 года. Также известно, что мама бойца, Филатова Евдокия Андреевна, во время войны эвакуировалась в Новосибирскую область в Ояшинский район в деревню Усть-Тула.

По словам участников отряда, найти родных сержанта в Ленинградской области не вышло. У них остается единственная надежда, что у военного остались хотя бы дальние родственники, которые живут в Сибири.

— Останки Филатова мы предали там же земле. Мы готовы встретить его родных, проводить к братскому захоронению, добавил Фаиль Ибрагимов.

Волонтеры отряда просят всех, кому что-либо известно о родных и близких Филатова Михаила Ивановича, обратиться в Удмуртскую республиканскую молодежную общественную организацию «Долг» во «ВКонтакте»

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.