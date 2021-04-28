Новосибирская область попала в 10 регионов по числу малолетних преступников

Новосибирская область оказалась в десятке регионов по числу несовершеннолетних преступников.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Новосибирская область оказалась в десятке регионов по числу несовершеннолетних преступников. Такие данные приводит портал правовой статистики Генеральной прокуратуры России.
Согласно данным рейтинга, в марте 2021 года Новосибирская область находилась на 9 месте среди регионов по числу выявленных несовершеннолетних лиц, совершивших преступления. В прошлом году наш регион занимал 7 место в этом своеобразном рейтинге.
Первое место в этом рейтинге занимает столица. Соседние с нашим регионом Томская и Омская области находятся в этом списке на 71 и на 26 месте соответственно. Расположенный недалеко Алтайский край занял 41 места среди субъектов РФ.
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