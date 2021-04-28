Новосибирская область попала в 10 регионов по числу малолетних преступников

Новосибирская область оказалась в десятке регионов по числу несовершеннолетних преступников. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новосибирская область оказалась в десятке регионов по числу несовершеннолетних преступников. Такие данные приводит портал правовой статистики Генеральной прокуратуры России.

Согласно данным рейтинга, в марте 2021 года Новосибирская область находилась на 9 месте среди регионов по числу выявленных несовершеннолетних лиц, совершивших преступления. В прошлом году наш регион занимал 7 место в этом своеобразном рейтинге.

Первое место в этом рейтинге занимает столица. Соседние с нашим регионом Томская и Омская области находятся в этом списке на 71 и на 26 месте соответственно. Расположенный недалеко Алтайский край занял 41 места среди субъектов РФ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.