В Новосибирской области от коронавируса умерли еще 4 человека: что о них известно

В Новосибирске коронавирус выявили еще у 79 человек. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Новосибирске коронавирус выявили еще у 79 человек. Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 40 956 случаев заболевания, в том числе у 2 457 детей. При этом с выздоровлением уже были выписаны 37 697 пациентов, 31 из них — за последние сутки.

— Скончались еще четыре пациента: мужчины в возрасте 47 лет, 54 года и женщины в возрасте 64 года, 85 лет, — сообщили в областном оперштабе. — Всего в регионе ковид унес жизни 1 746 человек.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1 215 пациентов, в том числе 7 детей. В отделениях реанимации находятся 49 человек. К аппаратам ИВЛ подключены 10 пациентов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.