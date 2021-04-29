«Сердце кровью обливается»: новосибирцы помогли четырехлетней девочке, у которой обнаружили рак

Многодетная мама вынуждена оставить 9 детей и лечь с девочкой в больницу. Фото: предоставлены Оксаной Усовой

Десятки новосибирцев сдали кровь для четырехлетней девочки Любы, у которой обнаружили острый лимфобластный лейкоз. Ее мама Оксана Усова (женщина растит Любу и еще 9 сыновей и доочек) рассказала о прогнозах врачей:

— Лейкоз поразил около 80% костного мозга. Люба не может ходить и сидеть нормально, но врачи обещают что это пройдет. Теперь нам предстоит долгий , сложный и тяжелый путь — четыре блока химиотерапии. В больнице мы до Нового года, а после стационара нам предстоит еще долгое лечение дома — 1,5-2 года, — объяснила КП-Новосибирск Оксана.

Неравнодушные сибиряки, узнав о диагнозе девочки, пришли на помощь:

— Огромная благодарность подписчикам, которые жертвуют кровь и делают переводы. Крови сдали на данный момент достаточно. Но в детском отделении онкогематологии она нужна всегда, поэтому прошу помочь и другим детям! Повторюсь, никто не скажет точно — почему простуда запустила онкозаболевание. Могу сказать одно: относитесь внимательно к состоянию своих детей, — посоветовала Оксана Усова.

Сотни подписчиков поддержали многодетную маму и ее дочку и в комментариях:

— Сердце кровью обливается, сколько всего упало на эти маленькие и хрупкие плечики!

— Держитесь, девчонки! - пишут сибиряки.

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