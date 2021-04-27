В Новосибирскую область поступила новая партия вакцины «ЭпиВакКорона».
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Во вторник, 27 апреля, стало известно, что в Новосибирскую область доставили очередную партию препарата «ЭпиВакКорона». В настоящий момент средство распределили по медицинским организациям области. Об этом сообщили в региональном правительстве.
— Поступивших доз хватит, чтобы привить от коронавируса 16 200 человек. Общий объем поставленных в Новосибирскую область вакцин доз вакцин «Гам-КОВИД-Вак» и «ЭпиВакКорона» — 226 412 доз, — уточнили в ведомстве.
На сегодняшний день в Новосибирской области доступны 84 прививочных пункта. Кроме того, на территории региона действуют 52 выездных бригады, проводящих вакцинацию на предприятиях. Также в Новосибирске работают два мобильных пункта вакцинации: в торговых центрах «Сан-Сити» и «Эдем».
В правительстве отметили, что по данным на 26 апреля 2021 года, от коронавируса привились уже 192 518 сибиряков, из них — 110 806 человек получили препарат двукратно.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер