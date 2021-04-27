«Разрез Восточный» проектирует новые очистные сооружения

Фото: www.sibanthracite.ru

«Разрез Восточный» (входит в Группу «Сибантрацит») приступил к проектированию новых очистных сооружений на восточном борту карьерной выемки. Собирающиеся в карьерном накопителе грунтовые и сточные воды, проходя многоступенчатую систему очистки, будут возвращаться в природу в качестве, соответствующем рыбохозяйственной категории. Площадь проектируемых сооружений будет в 20 раз больше площади действующих очистных, работающих в северной части карьера, а производительность – 1059 м3/ч.

Для насыщения сточных вод кислородом проектом будет предусмотрен монтаж по борту отстойника аэрационных установок для рассредоточенного спуска воды. Этот механизм обеспечивает снижение содержания железа в воде. Для улавливания следов нефтепродуктов на поверхности отстойника будут смонтированы сорбирующие боновые фильтры.

Очищенная вода будет использоваться для технологических нужд «Разреза Восточный», а также возвращаться в реку Елбаш, приток реки Бердь.

– Производственные мощности «Разреза Восточный» растут и развиваются. С учетом этого расширение возможностей очистных сооружений предприятия – насущная необходимость завтрашнего дня. Вода на выходе из очистных сооружений будет соответствовать самым современным экологическим стандартам. Их строительство начнется в августе 2021 года, а завершится в апреле 2022 года, – говорит ведущий инженер по охране окружающей среды разреза Елена Музыченко.