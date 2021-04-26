Сибиряки сами выберут, какие объекты благоустроят в Новосибирской области в 2022 году

В регионе прошло совещание, посвященное голосованию. Фото: правительство Новосибирской области.

26 апреля стартовало голосование за общественные пространства, которые будут благоустроены в 2022 году по нацпроекту «Жилье и городская среда». Во время совещания, посвященного началу голосования представители министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, проектной дирекции МинЖКХ, муниципальных образований, экспертного сообщества и общественники обсудили реализацию проектов благоустройства в регионе.

- С каждым годом у нас увеличивается количество благоустраиваемых общественных пространств, в этом году их уже 70. У нас имеется возможность реализовывать масштабные и интересные проекты. Для этого муниципальным образованиям необходимо активнее принимать участие во Всероссийском конкуре лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В прошлом году в этом конкурсе победили три города – Купино, Карасук и Куйбышев, каждый из которых получил 70 млн рублей федеральных средств на заявленные проекты. Как показывает опыт других регионов, мы можем расширить количество победителей конкурса до 5-7 ежегодно. С этой целью в том числе на уровне Минстроя России сейчас обсуждается предложение о том, чтобы в конкурсе могли принимать участие не только города и исторические поселения, но и рабочие поселки, т.е. большинство наших районных центров смогут стать участниками этого конкурса», – заявил министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов в ходе совещания.

Голосование проходит на единой платформе и продлится до 30 мая. Жителям Новосибирской области предложено выбрать из 41 объекта благоустройства, расположенных в 28 населенных пунктах региона. Голосования по выбору общественных пространств, которые будут благоустроены в 2022 году в рамках федерального проекта, проведут 9 населенных пунктов: г. Барабинск, г. Искитим, г. Куйбышев, г. Карасук, г. Тогучин, г. Каргат, р.п. Краснообск, р.п. Мошково, р.п. Чаны.

Голосование за дизайн-проекты благоустройства общественных пространств, проводят 11 муниципальных образований: г. Бердск, г. Татарск, р.п. Чистоозерное, Усть-Таркский сельсовет, г. Обь, г. Болотное, р.п. Колывань, г. Купино, Кыштовский сельсовет, г. Черепаново, г. Чулым.

Голосование за название общественных пространств пройдет на территории 8 муниципалитетов: р.п. Ордынское, р.п. Кольцово, Здвинский сельсовет, Убинский район, р.п. Коченево, р.п. Колывань, р.п. Маслянино, р.п. Сузун.

Проголосовать за общественные территории, дизайн-проекты и названия сможет каждый гражданин России старше 14 лет, авторизовавшись через сайт Госуслуг или по номеру телефона.

По вопросам участия в голосовании можно обратиться на федеральную «горячую линию» 8-800-600-20-13 и по почте hotline@gorodsreda.ru. В Новосибирской области действует единый телефон (383) 296-52-99. Звонки принимаются в рабочие дни с 9.00 до 17.00.