«Она ни слезинки не проронила»: москвич разочаровался, когда впервые увидел мать, бросившую его

Вадим нашел мать. Фото: личный архив.

История москвича Вадима Горбунова, искавшего в Сибири бросившую его мать, получила неожиданное продолжение. Напомним, женщина оставила сына, когда ему было 8 месяцев, с его отцом, связалась с другим мужчиной, попала в тюрьму. Но парень все это простил, стал искать ее в соцсетях, и в итоге ему удалось поговорить с мамой по телефону. Но потом парень потерял свой мобильный, а вместе с ним и номер мамы, стал снова ее искать. Знал лишь, что она живет в Бердске. И в эфире передачи «На самом деле» они впервые встретились в живую.

- Я разочаровался, - признался КП-Новосибирск Вадим. - Она прошла мимо меня с каменным лицом, ни слезинки не проронила. Хотя моя тетя, которая тоже приехала на эфир, расплакалась. А когда ее спросили, почему она меня бросила, мать ответила: «Так вышло».

Однако парень все-таки хочет попробовать дальше общаться с матерью и надеется, что их отношения сложатся.

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