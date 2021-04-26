В Новосибирске столкнулись «Ниссан» и «Лада»: двое детей в больнице

В ДТП в Новосибирске пострадали двое детей. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирской области

Вечером 26 апреля в Новосибирске произошло ДТП, в котором пострадали двое детей. Авария случилась в Дзержинском районе города.

— Сегодня, примерно в половину седьмого вечера, 35-летний водитель автомобиля «Ниссан Авенир» ехал по улице Королева со стороны улицы Гоголя с левым поворотом во двор дома №5 на улице Гоголя, где он столкнулся с автомобилем ВАЗ 21340, за рулем которого был 36-летний водитель, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирской области. — В аварии пострадали двое детей: 5-летний мальчик и 4-летняя девочка. Они ехали на заднем сиденье «Лады», пристегнутые ремнем безопасности.

Пострадавших детей доставили в больницу с различными травмами. На месте ДТП работал экипаж ДПС, все причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

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