Делегация АО «РЭС» приняла участие в Российском международном энергетическом форуме

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

С 21 по 23 апреля 2021 года в Санкт-Петербурге проходил IХ Российский международный энергетический форум (РМЭФ). Впервые после пандемии мероприятие проводилось в очном формате, на форум были приглашены лидеры энергетического сектора, производители оборудования, разработчики инновационных решений, известные региональные эксперты, ученые, молодые специалисты. По оценкам организаторов, общее число участников превысило 5000 человек.

Деловая программа РМЭФ объединила пленарное заседание, тематические конференции и круглые столы, посвященные перспективам развития отрасли, - всего более 20 мероприятий. На повестке - актуальные вопросы мировой и отечественной энергетики: влияние пандемии новой коронавирусной инфекции на топливно-энергетический комплекс, энергоэффективность, энергоснабжение, цифровизация отрасли, модернизация мощностей и многие другие.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Также представители АО «РЭС» посетили обширную экспозицию, на которой было представлено более 50 стендов. Крупные промышленные производители продемонстрировали решения для автоматизации подстанций и распределительных электрических сетей (многофункциональные контроллеры), разработки по релейной защите и противоаварийной автоматике, кабеленесущие системы для сложных промышленных объектов, промышленное взрывозащищенное электрооборудование, а также решения, направленные на повышение эффективности автоматизированного управления энергообъектами и энергосистемами.

В целом в рамках форума экспертам удалось обсудить наиболее актуальные вопросы отрасли, в том числе развитие энергетики, повышение энергоэффективности, надежности сетей, контроль технического состояния энергообъектов, модернизацию сетей, внедрение оптимизированной системы тарифообразования и модели управления спросом на электроэнергию.

Участие представителей АО «РЭС» в подобных форумах, безусловно, позволяет ознакомиться с самыми передовыми технологиями и новаторскими решениями, способствует всестороннему развитию предприятия и поддержанию имиджа одного из флагманов энергетики региона.