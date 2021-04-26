Погода в Новосибирске на 26 апреля 2021 года: в город вернулось тепло

Днем температура воздуха составит +15 градусов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Погода в Новосибирске на 26 апреля 2021 года будет солнечной и теплой. Об этом сообщают синоптики «Западно-Сибирского УГМС».

— Днем 26 апреля температура воздуха составит +13...+15 градусов, а ближе к вечеру столбики термометров опустятся до +1...+6 градусов. Ветер будет дуть северный с порывами от 4 до 9 метров в секунду. Весь день будет солнечно, осадков не ожидается, — общают метеорологи.

По данным сайта «Яндекс. Погода» в понедельник 26 апреля будет облачно, но с прояснениями. Днем будет тепло. Термометры покажут +13...+15 градусов, а к вечеру температура воздуха составит +10 градусов. Ветер подует юго-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 751-758 миллиметров ртутного столба.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.