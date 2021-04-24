«Он вышел к нам, как божество»: сибирячка, сыгравшая в «Поле чудес», восхитилась Якубовичем

Сибирячка стала участнице шоу "Поле чудес" и пришла в восторг от Якубовича. Фото предоставлено Роксаной Синицыной.

Жительница села Новолуговое Новосибирской области, 28-летняя Роксана Синицина, стала участницей шоу «Поле чудес». Выпуск передачи вышел в пятницу, 23 апреля. Впечатлениями от игры сибирячка поделилась с КП-Новосибирск.

— Мы с мужем порой смотрели знакомую с детства программу, и как-то мне подумалось, а почему бы не принять участие. Я заполнила анкету на сайте и забыла об этом, а в конце марта мне позвонили и пригласили на шоу. Сначала я опешила и даже думала отказаться: брали свое страх и неуверенность, однако потом подумала, была ни была и решила лететь. Коллеги и знакомые помогли найти спонсоров, подготовиться, купить подарки. А еще я пригласила с собой своих знакомых — участников народной группы «Сибиряки». Ребята согласились выступить в качестве творческого номера. Так, в конце марта я оказалась в Москве, в «Останкино», где прошли съемки шоу, — поделилась Роксана с изданием.

По словам девушки, перед началом съемок к участникам зашел сам Леонид Аркадьевич, ведущий «Поле чудес».

— Он вышел к нам, как божество: мы все ему обрадовались. Меня он поразил тем, что он — невероятно простой и добродушный, как родной дедушка. А еще удивил его маленький рост. Я сама невысокая, 163 сантиметра, получается, он такой же, миниатюрный! Перед съемками он поговорил с нами, отметил, что нужно быть на позитиве, вести себя естественно и непринужденно. Он посоветовал получать удовольствие от процесса и напомнил, что в игре нет сценария, сплошная импровизация, — добавила Роксана.

Сибирячка играла в первой тройке игроков: девушка отлично начала, сразу открыв две буквы, однако потом ошиблась. Слово угадала другая участница, которая затем победила в супер-игре. Роксана отметила, что не расстроилась. Самое главное для нее — яркие эмоции, которые она получила от участия в программе.

Девушка подарила Якубовичу много подарков, среди них - шерстяные носочки. Их для Леонида Аркадьевича связала мама Роксаны. А еще девушка угостила ведущего чак-чаком, который приготовила сама. Леонид Аркадьевич, по словам Роксаны, оценил презенты, а еще восхитился песней коллектива «Сибиряки», которые поддерживали девушку.

Отметим, что в начале программы выступили музыканты из Новосибирска — аккордеонист Василий Юрченко и балалаечница Елена Варфоломеева. Они сыграли в составе вокальной группы «Сарафан».

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