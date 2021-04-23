Горящие поля рядом с дачными участками в Новосибирске удалось потушить

Горящие поля рядом с дачными домиками в Кировском районе Новосибирска удалось потушить. Фото: Кадр из видео\ Евгений Макаров

Горящие поля рядом с дачными домиками в Кировском районе Новосибирска удалось потушить. Об этом сообщили в региональном МЧС.

— По оперативной информации в 22:34 возгорание сухой травы в открытом поле ликвидировано. Площадь ландшафтного пожара уточняется. Предварительно она составила около одного гектара. Стоит отметить, что пожар произошел примерно в нескольких километрах от ближайших СНТ и распространился в сторону открытого поля, — пояснили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Напомним, загорелась трава вечером 23 апреля. Огромный столб дыма был виден из разных районов города. Произошедшее засняли на видео очевидцы.

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