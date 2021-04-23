Появилось видео горящих полей около дачных участков в Новосибирске

Появилось видео, как горит трава около дачных участков в Новосибирске. Фото: Евгений Макаров

Появилось видео, как горит трава около дачных участков в Новосибирске. Напомним, ЧП случилось вечером 23 апреля, в Кировском районе города. Огромный столб дыма видно даже с другого берега. Сейчас на месте работают пожарные.

— Одна группа пожарно-спасательных подразделений занимается тушением пожара, а другая группа стоит на дежурстве около ближайших садово-дачных обществ. Сейчас угрозы постройкам нет, — пояснили в областном МЧС.

Пожарные также отмечают, что пал травы часто становится причиной трагедий. Ранее КП-Новосибирск писала о том, что жителя Мошковского района будут судить за причинение ущерба в 31 миллион рублей. В апреле 2020 года мужчина жег на приусадебном участке сухую траву и пренебрег мерами пожарной безопасности. В результате чего огонь перекинулся на чужие надворные постройки, а затем перешел и на соседние СНТ.

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