В Оби детский стационар открылся после реконструкции

Детский стационар Обской центральной городской больницы переехал в новое здание. Фото: пресс-служба Правительства Новосибирской области

Детский стационар Обской центральной городской больницы переехал в новое здание и готовится принять пациентов. В церемонии его открытия 23 апреля принял участие первый заместитель Губернатора Юрий Петухов совместно с руководством областного минздрава и города Обь, а также депутатами Законодательного Собрания региона.

Ранее детский стационар больницы располагался в старом здании 1955 года постройки. Сейчас завершен второй этап реконструкции больничного комплекса ГБУЗ НСО «Обская центральная городская больница». На втором этаже здесь теперь будет находиться детское отделение на 19 койко-мест общей площадью более 438 квадратных метров. А на 1 этаже расположился диагностический блок, приемные отделения для детского и взрослого терапевтических отделений.

Центр должен начать работу в ближайшее время. Фото: пресс-служба Правительства Новосибирской области

— Необходимость иметь детский стационар такого уровня в городе Оби назрела давно. По поручению Губернатора Андрея Травникова с участием депутатов Законодательного собрания, министерства здравоохранения Новосибирской области были найдены такие решения. Для организации стационара из областного бюджета было выделено порядка 179 млн рублей, а в этом году производится дооснащение стационара медицинской техникой и мебелью еще на 114 миллионов рублей, — рассказал Юрий Петухов.

Говоря о дальнейшем развитии системы здравоохранения города Оби, первый заместитель Губернатора подчеркнул, что в следующем году в городе планируется приступить к организации центра амбулаторной онкологической помощи для ранней диагностики онкологических заболеваний.

Появление детского стационара высоко оценили и присутствующие на церемонии депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области.

Главный врач Новосибирской областной клинической больницы и депутат Заксобрания Анатолий Юданов отметил, что этот стационар находится в комплексе большого многопрофильного стационара. Здесь есть доктора всех профилей, которые могут привлекаться для консультаций, и замечательная диагностическая база.

Депутат Законодательного Собрания Глеб Поповцев, в свою очередь, подчеркнул, что медучреждение обслуживает не только город Обь, но и близлежащие территории Толмачевского сельсовета, который на сегодняшний день является самым быстрорастущим сельсоветом региона. Также депутат отметил, что благодаря работе депутатского корпуса удалось также добиться переноса срока организации в Оби центра амбулаторной онкологической помощи с 2023 года на 2022 год, необходимые средства уже предусмотрены.

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