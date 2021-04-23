Стал известен текст сообщения, из-за которого эвакуировали воспитанников детских садов в Новосибирске

Многие детские садики вчера закрылись раньше времени из-за ложного сообщения. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Стало известно, из-за чего вчера после обеда были массово эвакуированы дети из детских садов в Новосибирске. Это произошло из-за сообщения, которое пришло на электронную почту силовикам. В нем в частности говорилось, что в зданиях садов в городах Новосибирске и Сыктывкаре заложены взрывные устройства.

- В письме речь шла якобы о 531 бомбе, - рассказал КП-Новосибирск источник. - Также сказано: для того, чтобы никто не пострадал, надо передать деньги некому гражданину с Украины.

Почти до ночи полицейские и кинологи проверяли все детские сады Новосибирска. Никаких взрывных устройств не было найдено. Всего, по данным КП-Новосибирск, было эвакуировано более 3 тысяч детей из детских садиков.

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