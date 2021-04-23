В Новосибирске загорелась квартира в многоэтажке: там было двое детей

В Новосибирске днем 23 апреля произошел пожар в Калининском районе города. Фото: "АСТ-54"\Кадр из видео

В Новосибирске днем 23 апреля произошел пожар в Калининском районе города. Загорелась квартира в жилом многоэтажном доме.

— В доме по адресу Гребенщикова, 14, загорелась квартира на одном из верхних этажей. По словам читателя, проезд пожарной техники к месту происшествия затрудняют припаркованные автомобили, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

В ГУ МЧС по Новосибирской области пояснили, что из горящей квартиры успели спастись двое детей:

— Около 14:40 пожарно-спасательные подразделения выехали на сообщение о дыме из квартиры в десятиэтажном жилом доме по улице Гребенщикова. Уже через пять минут первые пожарные расчеты были на месте вызова. В ходе разведки подъезда установлено, что на девятом этаже происходило открытое горение в одной из квартир. Самостоятельно из этого жилища эвакуировались два ребенка и находились у соседей, — сообщили в областном МЧС. — В подъезде присутствовало небольшое задымление, поэтому эвакуация соседей не требовалась. В течение семи минут с момента прибытия сотрудники МЧС России потушили пожар на площади 5 квадратных метров. Горели домашние вещи на кухне. Информации о пострадавших не поступала. Причину возгорания предстоит выяснить дознавателям МЧС России.

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