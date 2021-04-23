Руководитель следственного отдела навестил в больнице мальчика, пострадавшего от нападения собаки под Новосибирском. Фото: СК РФ по НСО.

На днях в Бердске от нападения домашнего пса серьезно пострадал 5-летний мальчик. Малыша госпитализировали в больницу с множественными укушенными ранами лица. По факту случившегося в региональном СК возбудили уголовное дело. Пострадавшего ребенка, который лечится в Детской городской клинической больнице скорой медицинской помощи, навестил руководитель следственного отдела по городу Бердск Станислав Лейба. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Следственного комитета в пятницу, 23 апреля.

— Сотрудник следственного управления сначала встретился с лечащим врачом ребенка, который рассказал о состоянии пациента, заверив, что мальчику оказывается вся необходимая помощь. Врач разрешил навестить ребенка, так как его состояние - удовлетворительное. При встрече руководитель следственного отдела расспросил мальчика о самочувствии, а еще вручил ему подарки. Мама ребенка поблагодарила Станислава Лейбу за заботу и внимание. Кроме того, она выразила благодарность следователям за активность и оперативную реакцию на ЧП, — рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Станислав Лейба пожелал малышу скорейшего выздоровления, а еще пообещал, что будет лично контролировать расследование уголовного дела.

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