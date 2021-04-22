Под Новосибирском женщина за рулем «Ниссана» сбила молодого парня

30-летняя женщина сбила молодого парня. Фото: ГИБДД по НСО,

В Маслянинском районе Новосибирска иномарка сбила 24-летнего парня. Об инциденте, который произошел утром, 21 апреля, рассказали в региональной ГИБДД.

— В 8:40 в рабочем поселке Маслянино 30-летняя женщина за рулем автомобиля «Ниссан АД» наехала на пешехода пешехода 1997 года рождения, — уточнили в ГИБДД.

По информации ведомства, сибиряк переходил дорогу в неположенном месте. В результате ДТП он получил различные травмы.

Всего за сутки, по данным ГИБДД, в Новосибирской области произошло 86 ДТП с материальным ущербом. При этом 38 из них оформили без участия полиции.

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