ГК «Расцветай» и Сбер построят в Новосибирске 300 тыс. кв. м жилья

Фото предоставлено пресс-службой ПАО Сбербанк.

Далее на этом участке будут профинансированы жилые проекты общей площадью 300 тысяч квадратных метров. Общая сумма проектного финансирования - 12 млрд рублей. Строительство жилых комплексов начнется в 3 квартале 2021 года.

Сергей Кузнецов, заместитель председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк:

- Строительный рынок продолжает работу в стабильном режиме, темпы застройки это только подтверждают. Жители Новосибирска, в свою очередь, видят и активно используют возможности для решения квартирного вопроса и все активнее выбирают именно строящееся жилье. Именно так, в ответ на растущий спрос, и рождаются совместные проекты с ведущими застройщиками города. Сотрудничество с ГК «Расцветай» позволит в скором времени тысячам семей улучшить жилищные условия.

ГК «Расцветай»:

- Сбербанк финансирует уже не первый проект ГК «Расцветай». На протяжении нескольких лет между застройщиком и банком установились крепкие деловые отношения, основанные на доверии и взаимовыгодном сотрудничестве. По общей площади жилой застройки новый проект ГК «Расцветай» станет одним из самых масштабных в портфолио новосибирского девелопера.