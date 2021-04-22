Фото: Wiener Wald.

Кулич «Зайка», 750 г - 970 руб.

Пасхальный кекс с изюмом на основе йогурта. Декор - глазурь на основе белого шоколада и декоративные элементы из шоколадной глазури.

Кулич «ХВ», 850 г - 1150 руб.

Пасхальный кекс с добавлением спелой черники и начинкой из творога. Декор - глазурь на основе белого шоколада, декоративные элементы из шоколадной глазури и палочки корицы.

Кулич «Гнездышко», 350 г - 365 руб.

Пасхальный кекс на основе морковно-апельсинового теста с добавлением имбиря и абрикосовой начинки. Декор - помадка, сырный крем и декоративные элементы из шоколадной глазури.

Кулич «Птенчик», 370 г - 560 руб.

Шоколадный пасхальный кекс с апельсиновыми цукатами и грецким орехом. Декор - шоколадная глазурь, нежное безе и имбирный пряник.

Пасха творожная, 650 г - 680 руб.

Основа - натуральный творог, сливки, яйца и сливочное масло с изюмом и цукатами.

Оформить заказ можно с помощью удобного сервиса www.happytort.ru/nsk

Фото: Wiener Wald.

СПРАВКА «КП»

Wiener Wald - это сладкий кусочек Европы в Сибири. Бренд Wiener Wald был основан в 2005 году. В 2015 году компания вышла на рынок Новосибирска с собственным кондитерским цехом. В ассортименте торты, десерты, сладкая и сытная выпечка, тематическая продукция.

Продукция кондитерского цеха продается в фирменных магазинах Wiener Wald и кофейне-кондитерской «КОФЕБУЛКА».

Фирменные магазины Wiener Wald

• ТЦ Холидей Family, пр-т Дзержинского, 2/2, тел. +7-996-544-81-29

• Торговый центр, ул. Б. Богаткова, 251а, тел. +7-996-072-50-24

• ТЦ «Малинка», ул. Дуси Ковальчук, 1/1, тел. +7-999-467-55-75

• ТЦ «Амстердам», ул. Геодезическая, 4/1, тел. +7-923-493-23-06

• Город-парк Ясный Берег, ул. 1-я Чулымская, 112/2, тел. +7-996-071-09-34

Инстаграм: www.instagram.com/wienerwald_nsk

Кофейня-кондитерская «КОФЕБУЛКА» - ул. Гоголя, 33/1, тел. (383) 200-35-98

Инстаграм: www.instagram.com/bulka_today

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