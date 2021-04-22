В Новосибирске мотоциклист врезался в припаркованную машину и скрылся с места аварии: это попало на видео

Мотоциклист врезался в припаркованную машину и скрылся с места аварии. Фото: стоп-кадр.

На улице Связистов в Новосибирске парень на мотоцикле врезался в припаркованную машину. После этого юный байкер поспешил скрыться с места аварии. Об инциденте, который случился во вторник, 20 апреля, в соцсети рассказали очевидцы.

— Связистов, 113 А. Мотоциклист заложил слишком крутой вираж, потерял равновесие и врезался в припаркованный автомобиль, после чего поспешно ретировался, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».

На кадрах к посту видно, что после столкновения парень на несколько секунд замешкался, однако затем поспешил уехать. Скорее всего, он не подозревал, что попадет на камеру видеонаблюдения.

Комментаторов поста возмутило поведение мотоциклиста. Они уверены, своим поступком он проявил трусость и безответственность. Подписчики надеются, что нарушителя найдут и он ответит за содеянное по закону.

— Не все мотоциклисты байкеры...Мало вероятно, но надеюсь, его найдут, — написали горожане.

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