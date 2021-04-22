Погода в Новосибирске на 22 апреля 2021 года: что обещают синоптики

В городе будет пасмурно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Новосибирске на 22 апреля 2021 года обещает быть теплой, но ветреной. Прогноз на сутки составили метеорологи «Западно-Сибирского УГМС».

— Днем 22 апреля температура воздуха составит +3...+5 градусов, к вечеру на улице похолодает до -5. Ветер будет дуть восточный с порывами от 5 до 10 метров в секунду. Весь день будет облачно, но без осадков, — сообщают синопитки.

Как сообщает сайт «Яндекс. Погода» день будет пасмурным и прохладным. Днем столбики термометров поднимутся до +3...+4 градусов, а ближе к ночи они опустятся до -2 градусов. Ветер будет дуть северо-восточный с порывами до 5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 764-769 миллиметров ртутного столба.

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