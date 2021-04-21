Андрей Травников о послании президента Федеральному собранию: «Это кардинальные шаги, которые позволят нам запустить многие инфраструктурные проекты»

Президент России Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию. Фото: REUTERS

21 апреля Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному Собранию, на церемонии присутствовал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

— Очень важно, что Президент озвучил новые социальные инициативы, в первую очередь по поддержке семей с детьми. Можно сказать, что это уже ежегодная традиция — третий год подряд государство находит возможности принимать дополнительные меры по поддержке семей. Но то новое, что прозвучало в этом году и что порадовало как губернатора меня и моих коллег — это новые меры социально-экономического развития регионов страны — реструктуризация бюджетные кредитов, программа строительства школ, программа инфраструктурных кредитов, причем в серьезных объемах, с рассрочкой на 15 лет — это кардинальные шаги, которые позволят нам запустить многие инфраструктурные проекты, которые пока находятся в листе ожидания.

В ближайшее время с коллегами проведем совещание, для того, чтобы определить самые приоритетные проекты, которые нам необходимы. Для нас важно, что впервые за многие годы с федерального уровня прозвучала поддержка проектов по развитию метрополитенов в городах-миллионниках. Мы к этому тоже готовы, заканчиваем разработку проектно-сметной документации, будем заявляться, — подчеркнул Губернатор Андрей Травников.

Сама церемония оглашения послания Федеральному собранию прошла в Москве, в Центральном выставочном зале «Манеж», на оглашении традиционно присутствовали члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, члены Правительства РФ, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели законодательных собраний субъектов Федерации, главы традиционных конфессий, общественные деятели.

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