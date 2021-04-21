Трехлетним двойняшкам, пострадавшим при пожаре в Новосибирске, требуется дорогостоящее лечение. Фото: "Сибкрай".

Трехлетние двойняшки из Новосибирска, Валя и Егор, серьезно пострадали на пожаре, который случился в декабре 2020 года. Они гостили у своего отца, когда в доме загорелась проводка. До приезда МЧС детей и мужчину на улицу вынесли очевидцы. Их папа спустя три недели умер в больнице, а вот малыши выжили и до сих пор борются со страшными последствиями огня. Сейчас им, как никогда, нужна помощь неравнодушных сибиряков.

— У Вали и Егора были ожоги головы, верхних и нижних конечностей первой степени. У девочки Вали — 65% поражения тела, из них 15% глубоких ожогов. Мальчик Егор пострадал чуть меньше — 45% поражений. Оба ребенка долгое время были на ИВЛ, — рассказала изданию «Сибкрай.ru» волонтер Александра Плотникова.

По словам сибирячки, малышам нужен годовой курс лечения противоожоговыми мазями: в месяц на эти препараты уходит около 57 тысяч рублей. Их мама, инвалид первой группы, вынуждена работать, чтобы лечить детей. Также известно, что двойняшкам требуется повторная пластика. В настоящий момент добровольцы собирают средства, чтобы покрыть хотя бы ежемесячные расходы на лекарства.

Желающие оказать посильную помощь семье погорельцев могут позвонить по номеру 8-913-989-68-77 и узнать подробности.

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