Новосибирца доставили в полицию из-за отказа оплатить счет в ресторане

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

17 апреля в 3.03 сигнал тревоги поступил из ресторана, находящегося в Центральном районе, на Красном проспекте. Администратор пояснила, что клиент заказал и употребил еду и алкогольные напитки, претензий к качеству обслуживания не имел, но, когда ему предложили оплатить счет на сумму 5500 рублей, от оплаты категорически отказался. «Гвардейцы» задержали должника и передали его для дальнейшего разбирательства сотрудникам Центрального РОВД.

20 апреля аналогичный случай произошел в другом ресторане Центрального района. В 0.00, когда заведение уже закрывалось, официант попросила клиента оплатить счет на сумму 7500 рублей. Но клиент оплачивать счет отказался, потребовав продолжения обслуживания и еще 20 шотов алкоголя! Администратор вызвала группу быстрого реагирования ГВАРДИИ, которая задержала должника и передала его сотрудникам полиции.

Для справки: граждане, отказывающиеся платить по счетам в заведениях общепита, могут быть привлечены к административной ответственности по статье 7.27.1 КоАП РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием», за которое предусмотрено наложение административного штрафа в размере до пятикратной стоимости причиненного ущерба, но не менее 5 тысяч рублей. Разумеется, административная ответственность не освобождает должника и от возмещения ущерба, причиненного заведению.