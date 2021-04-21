Прокуратура возбудила дело на чиновника после смертельного пожара под Новосибирском

Прокуратура возбудила дело на чиновника после смертельного пожара в Шарчино. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.

Прокуратура Сузунского района завершила проверку пожара, который случился в селе Шарчино под Новосибирском. Там, в конце марта 2021 года, при возгорании жилого дома на улице Советской погибли трое мужчин. Выяснилось, что администрация Шарчинского сельсовета нарушила Федеральный закон «О пожарной безопасности». Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области в среду, 21 апреля.

— Чиновники сельсовета не создали в целях пожаротушения условий для забора воды из источников наружного водоснабжения; мероприятия по обеспечению пожарной безопасности не были включены в планы, схемы и программы развития территории поселения. Кроме того, весной и осенью не проверялись наружные водопроводы противопожарного водоснабжения. А три водонапорные башни, расположенные на территории села, оказались непригодными для забора воды пожарными машинами, — уточнили в ведомстве.

После завершения проверки прокуроры потребовали главу сельсовета устранить все выявленные нарушения. В отношении чиновника возбудили административное дело по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности». В прокуратуре проконтролируют исполнение назначенных требований.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала, что пожар в Шарчино случился ночью 21 марта. На момент приезда пожарных расчетов, сгоревшая крыша дома обрушилась внутрь. При разборе обгоревших конструкций спасатели обнаружили тела троих погибших мужчин. Местные жители рассказали изданию, что погибшие были собутыльниками возрастом около 30 лет. Мужчины были ранее судимы и часто выпивали.

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