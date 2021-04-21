ВТБ намерен удвоить число клиентов к 2025 году

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В рамках партнерской модели ВТБ готовится привлечь более 8 млн активных клиентов за ближайшие четыре года. Экосистема строится на принципе открытой бизнес-архитектуры и сосредоточена в шести приоритетных направлениях: розничная торговля, электронная коммерция, интернет и медиа, телеком и связь, жилье и коммунальные услуги, транспорт и логистика. В этих секторах сосредоточено свыше 90% всех трат россиян на покупку товаров и услуг и проведение ключевых платежей.

Активным каналом привлечения клиентов станет передовая линейка цифровых продуктов и сервисов. По итогам 2020 г. ВТБ создал базу для достижения лидирующих позиций в этой сфере. Проведены первые полностью дистанционные сделки по ипотеке и автокредитам, началась эмиссия цифровых карт, полностью обновлен ВТБ Онлайн, открыты первые технологичные офисы нового формата.

Банк готовится к запуску первых отделений без сотрудников, в которых 90% операций будет производиться без бумаги. Одним из важнейших запусков этого года станет «Легкий банк», пользователи которого смогут моментально получить доступ к ВТБ Онлайн и платежным сервисам, даже если они не являются клиентами ВТБ.

Банк также активизирует работу с новыми сегментами пенсионеров и молодежи. Для молодежи планируется значительное обновление продуктов и цифровых сервисов, в частности, кастомизация карт и программы лояльности, запуск детской банковской карты. Для пенсионеров ВТБ планируется оптимизация подачи заявки на назначение пенсии или ее перевод на карту ВТБ непосредственно в приложении без необходимости посещения офиса банка или ПФР.

- В ближайшие годы ВТБ совершит резкий рывок в обслуживании своих розничных клиентов. Мы намерены стать банком первого выбора для миллионов россиян и имеем все шансы, чтобы свои финансовые вопросы с нами решали до 30 млн активных клиентов - почти половина экономически активного населения нашей страны. Для этого мы готовы обеспечить полный комплекс как онлайн, так и офлайн продуктов и сервисов, которые нужны человеку для улучшения качества жизни. С учетом колоссального опыта Группы ВТБ, глубокой экспертизы всех ее подразделений и активной цифровой трансформации мы намерены обеспечить выполнение этой амбициозной цели. Не сомневаемся, что она принесет безусловную пользу всем нашим клиентам, - заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.