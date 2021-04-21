Жители Новосибирска остались без воды из-за провала асфальта

В Первомайском районе Новосибирска провалился асфальт. Фото: стоп-кадр.

В Новосибирске на пересечении улиц Артема и Марата провалился асфальт. Из-за этого жители частного сектора лишились холодного водоснабжения. Информация об инциденте появилась в соцсети.

— В Первомайском районе открылся вход на нижний уровень, — говорится в сообщении, опубликованном в группе «АСТ-54».

На кадрах к посту видно, что на асфальте образовались две глубоких ямы. При этом аварийный участок огорожен сигнальными лентами.

По словам местных жителей, ремонтные работы на перекрестке коммунальщики завершат не раньше вечера, 21 апреля. После чего подача холодной воды в дома новосибирцев возобновится.

Комментаторы поста отнеслись к ситуации с юмором. По словам большинства, ямы на дорогах Новосибирска — явление уже привычное.

— Артем и Марат открыли врата в ад»

— Вся новосибирская черта города — это одна яма.

— Под нами наверное еще один город, очень много таких порталов открылось в этом году, — отметили подписчики группы.

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