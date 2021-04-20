Новосибирские следователи возбудили уголовное дело после нападения собаки на 5-летнего мальчика

Следователи возбудили уголовное дело после нападения собаки на ребенка в Бердске.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Следователи возбудили уголовное дело после нападения собаки на ребенка в Бердске. Напомним, ЧП произошло 18 апреля около одного из домов на улице Котовского. Собака, принадлежащая местному жителю, который оставил животное без присмотра во дворе своего дома, напала на 5-летнего мальчика. Ребенка доставили в больницу с укушенными ранами лица.
— Уголовное дело возбуждено по части статьи 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», — пояснили в областном следственном комитете. — Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления степени тяжести причиненного вреда здоровью.
В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям владельца собаки.
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