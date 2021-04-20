Пробки на вечер в Новосибирске 20 апреля 2021 года: на Станционной не проехать

Пробки на вечер в Новосибирске 20 апреля 2021 года затронули оба берега. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Пробки на вечер в Новосибирске 20 апреля 2021 года затронули оба берега. Согласно данным портала Яндекс. Карты, общая загруженность городских дорог сейчас составляет 5 баллов.

На правом берегу труднее всего проехать по таким улицам как Большевистская, Фабричная, Восход, Добролюбова, Кирова, Ипподромская, Кошурникова, Пролетарская, Красный проспект, Дуси Ковальчук, проспект Дзержинского и Богдана Хмельницкого.

общая загруженность городских дорог сейчас составляет 5 баллов.

На левом берегу пробки образовались на таких улицах как Станционная, проезд Энергетиков, Котовского, Блюхера, Новогодняя, Титова, Ватутина, Мира, Сибиряков-Гвардейцев и Петухова.

Движение также затруднено по Октябрьскому мосту в сторону левого берега. По Димитровскому и Бугринскому мосту движение свободное.

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