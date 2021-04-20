В Новосибирске прохожие спасли двух школьников, провалившихся под лед на Озере Грез

Школьники провалились в Озеро Грез. Их спасли прохожие. Фото: Анастасия САВИНА

В Новосибирске двое 13-летних школьников решили пройтись по льду обводненного карьера возле издательства «Советская Сибирь». Однако прогулка чуть не обернулась страшной трагедией: дети провалились в ледяную воду. К счастью, их заметила случайная прохожая и позвала на помощь. На место инцидента, который произошел накануне, 19 апреля, незамедлительно выехали спасатели.

— В 18:24 на телефон оперативного дежурного МАСС поступила информация о происшествии. Прибыв на место, уже одетые в гидрокостюмы спасатели, приступили к визуальному осмотру карьера. В этот момент от водоема отъезжала «скорая помощь», а к ним подошел мокрый по пояс мужчина. Выяснилось, что школьников вытащили из воды двое работников зоны отдыха «Озеро Грез», — рассказали в службе МАСС.

По словам мужчины, который вытащил детей из воды, мальчики 2008 года рождения получили переохлаждение. Их доставили в 1-ю детскую городскую клиническую больницу. В МАСС уточнили, что под лед провалились ученики школы № 91.

Спасатели призвали родителей и учителей провести с детьми беседы на тему безопасного поведения вблизи водоемов весной. В МАСС напомнили, что сейчас выход на лед категорически запрещен. Взрослым следует пресекать нахождение несовершеннолетних у водоемов.

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