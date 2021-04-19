«Говорил, что хочет череп пробить»: в Новосибирске мужчина избил свою соседку

Драка между соседями в одном из многоквартирных домов в Кировском районе попала на запись камеры видеонаблюдения. Фото: Кадр из видео

Драка между соседями в одном из многоквартирных домов в Кировском районе попала на запись камеры видеонаблюдения. Пострадавшая женщина рассказала о произошедшем в соцсетях.

— Меня избил мой сосед. Когда избивал, говорил, что хочет пробить мне череп, чтобы я ничего не соображала и тогда он сможет забрать мою квартиру себе. Я дважды прошла судмедэкспертизу и зафиксировала побои, — пишет женщина в паблике Вконтакте «ПОДСЛУШАНО | ЗАТУЛИНКА», где был опубликован видеоролик. — После всего произошедшего, я месяц практически не могла видеть правым глазом, у меня было сотрясение головного мозга и закрытая черепномозговая травма.

В комментариях под постом многих сибиряков ужаснуло произошедшее. Люди написали, что мужчину ни в коем случае нельзя оставлять безнаказанным:

— Позор таким мужчинам.

— Неужели никто из соседей не вышел заступиться за женщину?

— Женщине в прокуратуру идти надо! — пишут люди.

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