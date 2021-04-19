В Новосибирске водитель иномарки снес забор на парковке около школы и уехал

водитель «Субару» снес забор около школы и поцарапал припаркованную машину. Фото: предоставлено героем материала

В Новосибирске водитель «Субару» снес забор около школы №195 в Ленинском районе и поцарапал припаркованную рядом иномарку. Все произошедшее попало на запись камеры видеонаблюдения.

С места ДТП водитель скрылся. Фото: предоставлено героем материала

— Произошло все сегодня, 19 апреля, около двух часов дня на парковке напротив МБОУ СОШ 109 по улице Вертковская 16. Водитель на темном Subaru Forester протаранил ограждение и зацепил мою машину, — пояснил КП-Новосибирск владелец поцарапанного «Фольксвагена» Александр. — При этом, судя по записи, он через 12 минут после случившегося спокойно уехал, фактически покинув место ДТП.

Все произошедшее попало на запись камеры видеонаблюдения. Фото: предоставлено героем материала

Если вы были свидетелем произошедшего, свяжитесь с Александром по номеру телефона 8-913-956-76-80.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.