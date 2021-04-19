Глава Оби отреагировал на просьбу об отставке после гибели 6-летнего мальчика

В администрации Оби ответили на требования сибиряков отправить в отставку мэра города. Фото: Предоставлено местными жителями

В администрации Оби ответили на требования сибиряков отправить в отставку мэра города, после гибели в реке 6-летнего мальчика. Напомним, ЧП произошло вечером в четверг, 15 апреля. Ребенка искали сотрудники экстренных служб, однако поиски не приносили результата. Накануне, 18 апреля, Максима нашли: его тело обнаружили в ходе повторного изучения реки на расстоянии 70 метров от места, где в последний раз видели мальчика. Примечательно, что за несколько дней до этой трагедии там произошел еще один инцидент: в ледяную воду провалилась школьница. К счастью, девочке на помощь вовремя пришла самоотверженная подруга.

— По обоим случаям с детьми на воде идет проверка, следственные действия еще не закончены. Делать окончательные выводы сейчас преждевременно. На реке Власиха натянуты предупредительные ленты. Установка ограждения потребует времени, сейчас мы прорабатываем эту возможность. На пешеходной дорожке у Чкалова, 44 перила восстановят в самое кратчайшее время, — пояснили в администрации.

По словам администрации, сейчас все их действия направлены на то, что предотвратить повторение подобных случаев.

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