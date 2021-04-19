В Новосибирской области из-за паводка затопило 45 садовых участков

В Новосибирской области паводковыми водами затопило 45 садовых участков и три дачных домика.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
В Новосибирской области паводковыми водами затопило 45 садовых участков и три дачных домика. Об этом рассказал сегодня, 19 апреля, начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов на оперативном совещании в правительстве региона.
— На территории Новосибирска, Болотнинского, Кочковского, Новосибирского районов остаются подтопленными 45 садовых участков, три дачных дома, два участка автомобильных дорог. Нарушено дорожное сообщение в пяти населенных пунктах в Болотнинском и Кочковском районе. Подтоплены два низководных моста, — пояснил Виктор Орлов.
Сейчас сотрудники МЧС разбираются с последствиями паводка и стараются не допустить этого в других районах области. Режим повышенной готовности из-за угрозы затопления сейчас действует районном поселке Кольцово, Кочковском, Карасукско и Новосибирском районах.
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что река затопила проезжую часть пути Легостаево — Новососедово — Верх-Ики, дорога там была перекрыта. Движение восстановят, как только паводок закончится. До этого река Каменка затопила два пешеходных мостика в Дзержинском районе, а вышедшая из берегов река Тула затопила СНТ «Ложок» в Кировском районе.
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