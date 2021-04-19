В Новосибирске иномарка врезалась в продуктовый киоск: пострадала продавщица

В Кировском районе Новосибирска иномарка врезалась киоск с продуктами. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирской области

В Кировском районе Новосибирска иномарка врезалась киоск с продуктами. ДТП произошло вечером 18 апреля.

— Около половины восьмого вечера, 46-летний водитель автомобиля «Тойота Опа» ехал по улице Чукотская в сторону улицы Беловежская, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирской области. — В пути следования он врезался в продуктовый киоск по адресу улица Беловежская 21 к.2

В результате ДТП пострадала 46-летняя продавщица киоска. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирской области

В результате ДТП пострадала 46-летняя продавщица киоска. На месте работали сотрудники ГИБДД, все причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

На кадрах с места произошедшего видно, что автомобиль врезался в переднюю стену и окно ларька, которые оказались покореженными из-за удара. Иномарка также задела и часть забора, расположенного рядом с киоском.

На месте работали сотрудники ГИБДД. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирской области

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.