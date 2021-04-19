В Новосибирске поменяют схему движения на улице Станционной

В Новосибирске на улице станционной изменят схему движения автомобилей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске на улице станционной изменят схему движения автомобилей. Об этом на оперативном совещании, прошедшем в правительстве, 19 апреля, рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства области Анатолий Костылевский. Предполагается, что это решение должно помочь избавить площадь Труда от пробок.

— В августе будет очередное изменение схемы движения по улице Станционной, проезжую часть сместят в правую сторону. В схему были также внесены изменения о том, что на этом участке дороги должна появиться третья полоса движения, — пояснил Анатолий Костылевский на оперативном совещании.

Кроме того, на площади Труда и площади Энергетиков были отремонтированы дороги. Там положили новый асфальт на площади 1100 квадратных метров. Это также должно помочь избежать на этом участке пробок. Пока же там планируется привлечь сотрудников ГИБДД для регулирования движения.

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