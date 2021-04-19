Появилось видео стрельбы в новосибирском суде, откуда пытался сбежать арестант

ЧП произошло 19 апреля в Центральном районном суде. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Появилось видео применения полицейскими табельного оружия в отношении сибиряка, пытавшегося сбежать из Центрального районного суда. Напомним, ЧП произошло утром 19 апреля: мужчину, обвиняемого в торговле наркотиками, привезли в суд для продления стражи. Он попытался взять в заложники женщину-конвоира и сбежать, но был застрелен ее напарником из полиции.

На кадрах ролика, появившегося в соцсетях, видно, как мужчина захватил женщину-конвойную, приставив ей предмет, похожий на нож, к голове.

Напомним, ранее КП-Новосибирск подробнее рассказывала о произошедшем, а также пообщалась с женой застреленного мужчины. Оказалось, что 35-летнего многодетного отца круто изменилась после развода. Он уехал в другой город и попытался найти легкие деньги через наркоторговлю.

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