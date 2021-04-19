Новосибирский адвокат пообещала клиентке удачный развод за взятку в 500 тысяч

В Новосибирской области за мошенничество осудили адвоката. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Новосибирской области за мошенничество осудили адвоката. 50-летняя женщина пыталась обманом завладеть деньгами своей клиентки, предложив ей дать взятку.

— В декабре 2019 года подсудимая, с целью завладеть обманным путем деньгами истицы, интересы которой она представляла в гражданском деле о бракоразводном процессе в Бердском районном суде, предложила передать определенным лицам 500 тысяч рублей за вынесение судебного решения в ее пользу, — пояснили в областном следственном комитете.

На самом деле делать этого адвокат, конечно же, не собиралась. Ее клиентка заподозрила неладное и обратилась с заявлением в УФСБ по Новосибирской области. Так 50-летнюю женщину удалось поймать с поличным при получении взятки.

Суд признал сибирячку виновной в покушении на мошенничество в особо крупном размере по статье 159 УК РФ. Ей было назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.

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