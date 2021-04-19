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Общество19 апреля 2021 14:02

Губернатор Андрей Травников поручил провести уборку города к майским праздникам

Начать работу коммунальные службы должны уже на этой неделе
Галина СИМОНОВА
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Начать уборку улиц коммунальные службы должны уже на этой неделе.

Начать уборку улиц коммунальные службы должны уже на этой неделе.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На оперативном совещании в Правительстве региона, прошедшем 19 апреля, Губернатор Андрей Травников поставил задачу активизировать работу коммунальных и дорожных служб по наведению порядка на территориях муниципальных образований к майским праздникам.

— Совместная задача, и министерству транспорта, и мэрии Новосибирска, всем администрациям городских округов и районов — к майским праздникам, несмотря на то, что они в этом году будут проходить может быть из-за пандемийных ограничений в несколько усеченном варианте, тем нее менее традицию наведения порядка в наших городах и поселках к первомайским праздникам мы отменять не будем. Поэтому просьба — усилить эту работу, осталось фактически две недели, — подчеркнул глава региона.

Губернатор отметил важность усиления работы коммунальных и дорожных служб до проведения традиционных весенних субботников. Глава региона отметил, что необходимо, чтобы у участников субботников, которые выйдут на территории городов, поселков не было ощущения, что коммунальные и дорожные службы, будто бы только помогают им в наведении порядка. Активизировать работу служб необходимо уже на этой неделе и навести порядок, несмотря на сложности с погодой.

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